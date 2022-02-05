Саммит Африканского союза открылся в Аддис-Абебе

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Двухдневный 35-й саммит Африканского союза (АС) начал в субботу свою работу в столице Эфиопии Аддис-Абебе под председательством президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди. Торжественная церемония открытия встречи, на которую прибыли главы государств и правительств многочисленных стран Африки, транслировалась на портале АС.

"Впервые с момента начала пандемии коронавируса мы смогли собраться вместе без использования удаленного формата, - заявил, открывая саммит, председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. - Сейчас перед Африкой стоит задача социального и экономического восстановления после одной из самых тяжелых в современной истории мира пандемии".

Главная тема нынешнего саммита - "Повышение устойчивости в области питания на африканском континенте: увеличение человеческого капитала, социальное и экономическое развитие". Задача обеспечения продовольственной безопасности Африки является одной из центральных для властей многих стран континента, отметил Муса Факи Махамат. На текущий день, по данным гуманитарной организации World vision, в Африке 300 млн человек страдают от голода и нехватки продовольствия.

В повестке дня саммита стоят также вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. На закрытых сессиях будет обсуждаться вопрос и об участившихся на континенте в последние годы государственных переворотов с участием армии. В первую очередь это касается Западной Африки, где с лета 2020 года военные подняли мятежи и захватили власть в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо. Попытка государственного переворота была предпринята в текущем месяце в Гвинее-Бисау, однако ее удалось подавить с помощью спецназа, сохранившего верность избранному президенту страны.

Африканский союз, объединяющий 55 государств континента, был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Штаб- квартира АС находится в Аддис-Абебе.