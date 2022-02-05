Украинские силовики провели учения в зоне отчуждения ЧАЭС

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие провели учения по ведению боя в городских условиях на территории города Припять, который находится в чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области на Украине. Об этом в субботу сообщило МВД Украины.

"Во время тактико-специальных учений 4 февраля в г. Припяти гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведение боевых действий в урбанизированной местности", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Силовики отработали слаженность действий при выполнении задач по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидацию их последствий. В частности, учения касались воздушной разведки, работы группы снайперов, ведения уличного боя и уничтожения отступающего противника.

"Заключительными этапами учений были предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидация последствий боевых действий", - уточнило ведомство.

Сообщается, что это первые масштабные учения силовиков в зоне ЧАЭС. На учениях присутствовали послы иностранных государств, а также стран-партнеров Украины, добавили в МВД.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.