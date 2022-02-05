Мирошник: лидерам Франции и ФРГ в Москве предложат подтвердить статус гарантов "Минска"

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Визиты в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца можно рассматривать как последние попытки Москвы дать Парижу и Берлину возможность на переговорах по Донбассу вернуться к статусу гарантов, а не пособников Киева. Об этом в субботу заявил ТАСС представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

"Запланированные визиты сначала Макрона, затем Шольца в российскую столицу можно рассматривать как последние попытки Москвы вернуть Францию и Германию к изначальному статусу - посредников и гарантов минских соглашений, а не соучастников украинских преступлений", - считает он.

В настоящий момент, констатировал представитель ЛНР, обе страны слишком далеко ушли от принципа равного отношения к сторонам конфликта и от обеспечения гарантий выполнить то, что написано в минских соглашениях, "а не то, что возникло в воспаленном сознании представителей "украинского режима". "Гаранты "Минска-2" не могут не замечать массовых заявлений Киева об отказе от прямого диалога с республиками, от предоставления им особого статуса, без чего минские договоренности не возможны, - пояснил он. - Как не могут игнорировать и прямого нарушения минских соглашений странами НАТО, которые тысячами тонн в оперативном режиме сейчас поставляют Киеву летальное вооружение".

По мнению Мирошника, уже нет никакой возможности имитировать мирный процесс, так как следующий шаг в эскалации конфликта может коснуться непосредственно стран Европы. "Ответственность за это ляжет и на них непосредственного", - подчеркнул он.

"По сути, президент России Владимир Путин предлагает европейским лидерам шанс остановить поезд, несущийся к обрыву, в вагонах которого они сами", - заключил представитель ЛНР.

В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Макрон проведут в Москве переговоры 7 февраля. В первую очередь, по его словам, будет обсуждаться ситуация вокруг вопроса о гарантиях безопасности РФ. На 15 февраля запланирована также встреча Путина в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.