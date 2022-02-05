Kyodo: США попросили Японию ввести санкции против РФ в случае вторжения на Украину

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. США просят Японию рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер экономического характера против России в случае гипотетического вторжения на Украину. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что для Японии это крайне сложный вопрос, поскольку санкционная политика может привести к ухудшению ее отношений с РФ и негативно отразиться на переговорах по вопросу о мирном договоре. Вместе с тем в Токио во второй половине мая ожидают визита американского президента Джо Байдена. Поэтому основное внимание будет приковано к тому, насколько далеко Япония как союзник США и член Группы семи сможет зайти в вопросе рестрикций против России в случае их реального ужесточения Западом.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси на этой неделе ушел от ответа на вопрос о возможности введения санкций против РФ в случае ее вторжения на Украину, назвав его гипотетическим. Вместе с тем, как показал недавний социологический опрос, проведенный газетой Nikkei, мнения японской общественности разделились практически поровну по поводу того, следует ли стране присоединяться к санкционной политике Запада. 45% респондентов полагают, что в связи с ситуацией вокруг Украины Японии "следует принимать независимые решения, учитывая собственные отношения с Россией". В то же время 43% опрошенных считают, что Токио "должен идти в ногу" с Вашингтоном в вопросе об антироссийских ограничительных мерах.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Как заявил Кисида, лидеры двух государств условились, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат взаимодействие с целью "жесткого ответа на любую агрессию" против Украины.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.