В Греции назвали Россию ключевой частью архитектуры европейской безопасности

АФИНЫ, 5 февраля. /ТАСС/. Греция рассматривает Россию как неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности, выступает за деэскалацию ситуации на Украине, поддерживая каналы связи со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью газете Nea, опубликованном в субботу. Министр 31 января совершил поездку в город Мариуполь и поселок Сартана, где он встречался с представителями этнических греков и местными чиновниками, а также во время своего визита поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы с самого начала дали понять по всем направлениям, и я недавно еще раз заявил моему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность всех государств в соответствии с принципами международного права и Уставом Организации Объединенных Наций, - сказал Дендиас. - Отмечу, что мой украинский коллега попросил меня передать сигнал о необходимости деэскалации российской стороне, с которой, как известно, мы поддерживаем частые контакты. Греция выступает за деэскалацию напряженности в регионе, сохраняя при этом каналы связи со всеми заинтересованными сторонами. Мы рассматриваем Россию как ключевую и неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности, и поэтому мы настаиваем на том, чтобы каналы коммуникации оставались открытыми".

При этом министр подчеркнул, что речь не идет о "поддержании баланса". "Известно, к какому альянсу мы принадлежим. Речь идет о сделанном важном выборе вести диалог со всеми и всегда на основе международного права", - сказал Дендиас.

Поездка на Украину

Отвечая на вопрос о своих выводах после визита в Мариуполь и Сартану, глава МИД сказал, что греческое присутствие в черноморском регионе имеет долгую историю. "В настоящее время в Мариуполе, в селах и поселках вокруг него проживают около 120 тыс. этнических греков, - отметил Дендиас. - Во время моего недавнего визита, первого в данный район и второго на Украину, у меня была возможность встретиться и пообщаться с представителями греческих общин, а также заверить их в интересе к ним со стороны Родины и греческого правительства. Напомню, что в июле 2021 года я посетил Одессу, город с давним греческим присутствием, занимающий важное место и в истории нашей страны. Что касается Мариуполя и окружающих его районов, то вопрос безопасности на данном этапе может быть первостепенным, не будем забывать, что эти населенные пункты находятся всего в нескольких километрах от мест напряженности, и в 2014 году там были жертвы боевых действий, память которых я почтил во время своего пребывания там".

По словам министра, проживающие там греки также сталкиваются с проблемами повседневной жизни, включая вопросы медицинского обслуживания. "Правительство [премьер-министра Кириакоса] Мицотакиса поддержит их. Первым шагом в этом направлении является усиление Генерального консульства [Греции] в Мариуполе. Для нас эти общины и аналогичные им по ту сторону границы, в южной части России, остаются живыми островками эллинизма, а также важными мостами культуры и связи с регионом и его народами", - добавил глава МИД.