На Украине начали подготовку военных к применению британского вооружения

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие на Украине начали интенсивную подготовку в Черниговской области по применению ракетных комплексов NLAW, которые ранее поставила в страну Великобритания. Об этом в субботу сказано в сообщении сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Военнослужащие 169-го Учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW. В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

169-й учебный центр "Десна" расположен в одноименном поселке Козелецкого района Черниговской области.

25 января сообщалось, что украинские военные проходят подготовку к применению NLAW в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил 17 января, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ.

Как стало позже известно, Лондон направил 30 военных инструкторов на Украину, которые будут обучать местных военнослужащих обращению с доставленными в страну противотанковыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. Украинские СМИ сообщали, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.