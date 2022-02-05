Лукашенко заявил, что готов оставить руководство Белоруссией, если в стране будет спокойно

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что готов оставить руководство страной, если обстановка там нормализуется. Фрагменты беседы были опубликованы в субботу.

Лукашенко спросили, сколько еще лет он будет возглавлять государство. Президент ответил, что "всегда будет" в случае начала войны или возникновения ситуации наподобие той, которая сложилась после президентских выборов в 2020 году. "Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств", - подчеркнул он.

Если обстановка нормализуется, продолжил Лукашенко, то страна определится с его преемником, хотя журналисты уже сейчас строят гипотезы по поводу того, кто может возглавить Белоруссию. "Если все будет спокойно, вот он <...> [и] появится, мы определимся", - пояснил президент.

Он провел параллель с временами правления советского лидера Леонида Брежнева (1906-1982), который оставался на высшем посту до конца жизни. "Я сейчас понимаю, насколько он был зависим не только от обстоятельств, а от тех людей, которые его окружали, его поддерживали, - сказал Лукашенко. - Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал своими руками".

"Это даже не служба, это служение", - заключил он.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с силовиками.