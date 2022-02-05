В Бундестаге заявили, что поставки оружия Украине чреваты прекращением диалога с РФ

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Норберт Рётген считает, что поставки его страной оружия Украине чреваты лишением Берлина возможностей для диалога с Москвой. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью агентству DPA.

"Платой за поставки Германией оружия может стать утрата возможностей для диалога с Москвой, которых нет у других. Кто-то этого хочет, но никому от этого не будет пользы", - считает специалист, одновременно являющийся депутатом Бундестага. Он указал на то, что Германия и так поддерживает Украину финансово и экономически.

В то же время Рётген призвал канцлера Олафа Шольца во время запланированных на 7 февраля переговоров в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом ясно заявить о приверженности Берлина принципам НАТО. Он напомнил, что на фоне дискуссий о поставках оружия Украине за океаном начали сомневаться в надежности Германии. "Это драматично и вызывает тревогу", - считает парламентарий.

Между тем американский сенатор Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) в интервью ДПА призвал правительство ФРГ пересмотреть позицию по предоставлению вооружений Киеву. "Я, конечно, понимаю многолетнюю германскую политику в вопросе поставок оружия, но ситуация на Украине (и в этом есть единодушие среди союзников по НАТО) настолько беспрецедентна, что Германия должна переосмыслить свою позицию", - сказал он.

Официальный Берлин выступает против предоставления Киеву летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина "ясных сигналов" в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.