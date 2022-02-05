Депутат Рады считает популизмом указ Зеленского об увеличении армии на 100 тыс. человек

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Указ президента Владимира Зеленского об увеличении численности украинской армии на 100 тыс. человек носит декларативный и популистский характер. Такое мнение высказал в субботу секретарь комитета Верховной рады по вопросам обороны и разведки, депутат парламента от партии "Голос" Роман Костенко.

"Увеличение количественного состава вооруженных сил и зарплаты не в компетенции президента. Это может сделать только Верховная рада. Указ - декларативный документ. Это только намерения, что хочет сделать президент. Это больше смахивает на популизм, красивую декларацию", - сказал Костенко в эфире телеканала "Украина-24".

Он напомнил, что Зеленский заявил о создании 20 новых бригад, в то же время, по словам Костенко, до сих пор недоукомлектованы те бригады, которые были созданы в 2014 году. "В некоторых бригадах до сих пор передвигаются на обычных автобусах, поскольку нет бронетранспортеров, нет средств на их приобретение". "Надо сначала укомплектовать уже существующие подразделения, вкладывать в перспективное вооружение", - отметил депутат. "Это просто сказать, что мы увеличиваем армию, но надо еще сказать, где брать деньги", - добавил парламентарий.

1 февраля Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины. Согласно документу, численность Вооруженных сил Украины предписано увеличить на 100 тыс. человек за следующие три года, срок службы контрактников будет увеличен и будут созданы еще 20 бригад. Указом предусмотрен переход к профессиональной армии, предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат (минимальная зарплата составляет 6,5 тыс. гривен - $225). Президент так же поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

В то же время министр обороны Алексей Резников уточнил, что министерство с 1 января 2024 года планирует полностью заменить военный призыв на кратковременную интенсивную подготовку. По его словам, ведомство подготовило модель, где на первом этапе призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка, пройдя которую молодые люди не будут призываться.