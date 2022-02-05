Столтенберг и глава МИД Великобритании предупредили о последствиях вторжения на Украину

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили о единстве членов НАТО и "огромной цене", которую России пришлось бы заплатить за якобы планируемое вторжение на Украину. Об этом Трасс написала в субботу на своей странице в Twitter после телефонного разговора с главой альянса.

"Разговаривала с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы согласились с тем, что Россия должна прекратить дестабилизирующую деятельность в отношении Украины, что решения о членстве в НАТО должны приниматься НАТО и теми, кто стремится к вступлению. Союзники по НАТО едины. За любое российское вторжение [Москве] пришлось бы заплатить огромную цену", - говорится в опубликованном сообщении главы МИД Великобритании.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.