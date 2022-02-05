ЦИК Белоруссии аккредитовал 31 международного наблюдателя на референдум

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии аккредитовал на республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны 31 международного наблюдателя. Такие данные в субботу приводятся на сайте белорусского ЦИК.

По его данным, 29 международных наблюдателей представляют миссию СНГ, от избирательных органов иностранных государств аккредитованы два наблюдателя, при этом не уточняется, от каких стран.

Ранее сообщалось, что территориальными комиссиями по референдуму аккредитованы 875 национальных наблюдателей от политических партий, других общественных объединений и трудовых коллективов. Представители белорусской оппозиции отсутствуют в списке национальных наблюдателей.

Глава ЦИК Игорь Карпенко не исключил, что на референдуме будут также наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, ЦИК республики уже направил приглашения в Центризбиркомы стран СНГ. Сообщалось, что Центризбирком России получил приглашение от ЦИК Белоруссии и планирует направить наблюдателей на референдум.

Ожидается, что в состав миссии наблюдателей на конституционном референдуме войдут 100-120 человек от стран СНГ. В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.