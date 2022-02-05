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Кризис на Украине

Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины с главой Европейского совета

Президент Украины выразил благодарность Европейскому союзу за неизменную поддержку Киева

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в субботу, что обсудил по телефону с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг Украины и пути ее деэскалации.

"Провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, - написал Зеленский в Twitter. - Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов".

"Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Европейскому союзу за неизменную поддержку Украины", - добавил Зеленский.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаКризис на УкраинеМишель, ШарльЗеленский, Владимир Александрович
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