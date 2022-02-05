Конгрессмены допустили, что запросят сведения о штурме Капитолия у бывшего вице-президента

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, могут в будущем запросить информацию у бывшего американского вице-президента Майкла Пенса. Об этом сообщила в субботу газета The Hill.

"Надо полагать, что у вице-президента много информации, представляющей интерес для комитета. Я имею в виду, что он бежал из Капитолия, опасаясь за свою жизнь, он осведомлен о многих различных беседах, которые важны для нас", - приводятся в публикации слова конгрессмена Джейми Раскина (демократ от штата Мэриленд), являющегося одним из членов комитета. "Безусловно, все хотят услышать от [бывшего] вице-президента Пенса о том, что он пережил, но вице-президент США - это не тот, кого вызывают в качестве свидетеля в первую очередь. Мы пытаемся собрать как можно больше подробностей, прежде чем перейти к ряду ключевых свидетелей", - добавил Раскин.

"Мы получили много информации о [бывшем] вице-президенте из разных источников, так что посмотрим", - отметила законодатель Зо Лофгрин (демократ от штата Калифорния), также входящая в спецкомитет. Она заверила, что участники расследования "не боятся работать с любым источником", но не хотели бы тратить силы на получение информации, которой уже располагают. В публикации приводятся также комментарии других членов спецкомитета. Некоторые из них отметили необходимость проявлять осторожность в том, что касается вызова свидетелей, чтобы не создавать опасных прецедентов.

В прошлом году спецкомитет запросил информацию у ряда бывших помощников 45-го президента США Дональда Трампа. В ноябре 2021 года политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

Заявление Пенса о выборах

Пенс во время выступления в пятницу в американском штате Флорида заявил, что "6 января - это темный день в истории Капитолия США". "Погибли люди, многие пострадали", - отметил он. Бывший вице-президент также подчеркнул: "Я слышал на этой неделе, как [бывший] президент США Дональд Трамп заявил, что я имел право отменить итоги выборов. Президент Трамп ошибается. У меня не было права отменять итоги выборов".

Трамп не раз критиковал Пенса за то, что тот не препятствовал утверждению итогов состоявшихся в США в ноябре 2020 года выборов главы государства. Трамп и другие республиканцы после прошлых выборов президента заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.