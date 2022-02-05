Резников: США доставили на Украину с начала года более 650 тонн военного снаряжения

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украина получила от США восьмую партию военной помощи весом 86 тонн, с начала года американские власти передали Киеву более 650 тонн военного снаряжения. Об этом сообщил в субботу глава украинского Минобороны Алексей Резников.

"Восьмая птица прибыла в Киев! Вес сегодняшнего груза боеприпасов для наших вооруженных сил составляет 86 тонн. С января 2022 года наши партнеры из США поставили более 650 тонн оборонительных боеприпасов на Украину! Продолжение следует", - написал Резников по-английски на своей странице в Twitter.

Предыдущая партия боеприпасов весом 85 тонн была доставлена на Украину 3 февраля.

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общей массой более 90 тонн прибыла на Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз - американское оружие массой более 80 тонн. Еще через два дня на Украину прибыл третий самолет с летальным вооружением. Еще 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. 31 января Резников сообщил о прибытии в Киев пятого самолета с 84 тоннами американских боеприпасов различного калибра, а уже на следующий день - шестого борта с 84 тоннами вооружений. Отмечалось, что военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 млн долларов.