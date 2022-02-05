Суд в Албании приговорил экс-главу МВД к пяти годам тюрьмы за превышение полномочий

ЗАГРЕБ, 5 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Албании приговорил бывшего министра внутренних дел страны Саимира Тахири к пяти годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил в субботу северомакедонский телеканал "Сител".

По данным телеканала, судебная инстанция пересмотрела предыдущий приговор, по которому Тахири был осужден на 12 лет заключения за торговлю наркотиками при сотрудничестве с криминальными группами и принадлежность к организованной преступности.

С учетом согласия экс-министра на судебное разбирательство по укороченной процедуре он проведет за решеткой три года и четыре месяца.

Тахири был задержан в 2017 году, однако, воспользовавшись своими связями в одном из влиятельных кланов, в который также входили его родственники, избежал заключения под стражу и вел свою защиту, находясь на свободе и отказавшись от депутатского мандата, настаивая на своей невиновности.

Тахири возглавлял МВД с 2013 по 2017 годы в составе правительства нынешнего премьер-министра Эди Рамы.