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Иран готов продолжать переговоры с Саудовской Аравией до достижения результата

Как заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, все проблемы региона "можно решить, если не будут вмешиваться внешние силы"

ТЕГЕРАН, 5 февраля. /ТАСС/. Тегеран готов продолжать переговорный процесс с Эр-Риядом, пока не будет достигнут результат. Об этом заявил в субботу президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

"Иран намерен продолжать переговоры с Саудовской Аравией до достижения результата в том случае, если саудовцы готовы делать это в атмосфере взаимного понимания и уважения", - цитирует его иранское агентство Клуб молодых журналистов. По словам политика, все проблемы региона "можно решить, если не будут вмешиваться внешние силы".

В течение 2021 года Тегеран и Эр-Рияд вели переговоры о возможности нормализации отношений, проведя четыре встречи в Багдаде. 17 января иранские СМИ сообщили, что три дипломата Ирана приступили к работе в городе Джидда в Саудовской Аравии, чтобы открыть представительство страны в Организации исламского сотрудничества, которое не работало шесть лет. 28 января посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди сообщил, что пятый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом пройдет в ближайшее время в Багдаде.

Теги
ИранИракСаудовская АравияКазыми, Мустафа, альРаиси, Эбрахим
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