СМИ: на севере Индии в столкновении уничтожены не менее двух боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два боевика радикальных группировок были убиты в субботу в ходе боестолкновения с правоохранителями в северной индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей полиции.

По этой информации, столкновение произошло в пригороде Сринагара.

"Когда в ходе поисковой операции группа двигалась к предполагаемому месту, где скрываются террористы, они открыли беспорядочный огонь по поисковой группе", - сказал телеканалу представитель кашмирской полиции.

В последовавшей перестрелке погибли не менее двух террористов. Предполагается, что они принадлежали к экстремистской группировке "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ). У убитых обнаружены оружие и боеприпасы, в том числе два пистолета и пять ручных гранат.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.