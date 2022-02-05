В Иране заявили, что процесс отмены санкций США может занять до шести месяцев

ТЕГЕРАН, 5 февраля. /ТАСС/. Процесс верификации снятия с Ирана американских санкций в случае достижения соглашения по ядерной сделке в Вене может продлиться до шести месяцев. Об этом заявил в субботу депутат Меджлиса (парламент) Ирана Малек Шариати.

"Отмена всех санкций должна быть обязательным условием любого нового соглашения, чтобы Иран мог в полной мере воспользоваться экономической выгодой [от сделки]. Процесс верификации может занять от трех до шести месяцев, и здесь надо избегать спешки и достижения соглашения любой ценой", - цитирует его газета Etemad.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с Вашингтоном. Переговорщики условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы уже в текущем месяце.