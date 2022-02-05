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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что процесс отмены санкций США может занять до шести месяцев

Депутат парламента страны Малек Шариати отметил, что отмена всех санкций должна быть обязательным условием любого нового соглашения по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 5 февраля. /ТАСС/. Процесс верификации снятия с Ирана американских санкций в случае достижения соглашения по ядерной сделке в Вене может продлиться до шести месяцев. Об этом заявил в субботу депутат Меджлиса (парламент) Ирана Малек Шариати.

"Отмена всех санкций должна быть обязательным условием любого нового соглашения, чтобы Иран мог в полной мере воспользоваться экономической выгодой [от сделки]. Процесс верификации может занять от трех до шести месяцев, и здесь надо избегать спешки и достижения соглашения любой ценой", - цитирует его газета Etemad.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с Вашингтоном. Переговорщики условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы уже в текущем месяце.

Теги
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