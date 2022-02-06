В ФРГ с 2011 года половину терактов удалось предотвратить благодаря зарубежным спецслужбам

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Около половины планируемых в Германии террористических атак в последние десять лет были предотвращены благодаря информации иностранных спецслужб. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ правительства ФРГ на запрос представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Кристофа де Фриса.

Отмечается, что с 2011 года органы безопасности Германии смогли предотвратить 13 террористических атак, еще три провалились по техническим причинам. "В шести из этих случаев выводы иностранных разведывательных служб и органов безопасности имели важное значение для предотвращения [атак]" - говорится в ответе правительства ФРГ. При этом указывается, что переданные из-за границы сведения либо послужили толчком к расследованию, либо, по крайней мере, внесли "выдающийся вклад" в предотвращение нападений.

В частности, благодаря информации зарубежных спецслужб в июне 2018 года в одном из районов Кёльна (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ была арестована супружеская пара, готовившая взрыв с использованием смертельного яда рицин. "Это подтверждает впечатление о том, что безопасность нашей страны часто находится в руках иностранных партнеров, когда речь идет о предотвращении террористических атак исламистов", - заключил де Фрис.

Органы безопасности Германии, как пишет DPA, очень хорошо подготовлены и высоко мотивированы. Однако в борьбе с терроризмом и организованной преступностью им также необходимы достаточные юридические полномочия и технические возможности для эффективного предотвращения опасности.