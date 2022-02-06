Генеральный инспектор ВС ФРГ указал на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Мали

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил, ВС ФРГ) Эберхард Цорн предупредил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Мали, при этом отметив, что существует опасность и для миссии Бундесвера, развернутой в этой западноафриканской стране. Такое мнение он высказал в воскресенье агентству DPA.

"Террористические группы продолжают распространяться. Сравнительно безопасная зона существует только вокруг столицы Бамако", - отметил Цорн. Что касается методов и действий террористических групп, то тут, по его мнению, можно провести параллели с Афганистаном. Вместе с тем события последних недель, связанные с высылкой посла Франции и выводом датского контингента из Мали, также усугубляют ситуацию.

"У нас там есть правительство, которое мы не считаем демократически легитимным. То, что оно хочет провести выборы только через пять лет, для нас является неприемлемой ситуацией. Дальше так продолжаться не может", - заключил Цорн.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок усомнилась в том, что в свете последних событий миссия Бундесвера в Мали имеет шансы на успех. Кроме того, она добавила, что ФРГ проводит тесные консультации с международными партнерами и Европейским союзом, особенно с Францией, относительно вариантов продления миссии в Мали.

В настоящее время в Мали германские военнослужащие задействованы в двух миссиях. Первая - инструкторская EUTM, вторая - Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Численность германских военных, участвующих в EUTM, составляет примерно 330 человек. В операции МИНУСМА задействованы порядка 1,1 тыс. солдат Бундесвера. Решение о продлении участия германских военнослужащих в миссии в Мали должно быть принято Бундестагом (парламентом ФРГ) в мае.

Ситуация в Мали

В последние недели существенно обострились отношения Мали с рядом европейских стран, в первую очередь с Францией. Так, 31 января французскому послу было предложено покинуть африканское государство. По данным газеты Le Journal du Mali, напряженность в отношениях двух стран возникла после критики Парижа в адрес военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в текущем месяце.

В январе власти Мали также не дали разрешение на пролет в своем воздушном пространстве военно-транспортного самолета ВВС Германии и обязали прибывший в страну контингент спецназа Дании, который планировалось задействовать в антитеррористической операции, покинуть республику.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится сейчас под жесткими санкциями ЭКОВАС, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.