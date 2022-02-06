В Баку сообщили об обстреле с армянской стороны позиций ВС Азербайджана в Карабахе

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле с армянской стороны позиций вооруженных сил (ВС) республики в Тертерском районе Карабаха.

"6 февраля с 00:23 (23:23 5 февраля по мск) до 02:12 (01:12 мск) незаконные армянские вооруженные формирования, находящиеся на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, без каких-либо причин периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Гапанлы Тертерского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.

"В результате инцидента пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", - уточнили в Минобороны. Сообщается, что об инциденте проинформированы командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий совместный мониторинговый центр.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.