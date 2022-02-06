Глава Мюнхенской конференции по безопасности ожидает участия в форуме Харрис и Шольца

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Примерно 35 глав государств и правительств примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля, от США ожидаются вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и около 30 конгрессменов. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на председателя форума Вольфганга Ишингера.

"Я исхожу из участия вице-президента США, пусть и официально это еще пока не подтверждено", - сказал он. Германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц, который представит на форуме основную внешнеполитическую линию нового правительства ФРГ. Среди других участников - президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Коснувшись возможного участия России в форуме, Ишингер отметил, что ни в коем случае не хочет исключать из него Россию. "Воспользоваться возможностью изложить российскую точку зрения на вещи, не только в письме США и НАТО, но и еще раз озвучить ее перед знающей дело и представительной публикой - ход сейчас за Россией", - сказал он.

Пока неизвестно, примет ли участие президент Франции Эмманюэль Макрон. "Елисейский дворец пока не принял окончательного решения об этом", - сказал Ишингер. От Китая принимать участие будет министр иностранных дел Ван И, но пока неясно, в очном или виртуальном формате. Глава форума ожидает около 100 министров в Мюнхене, включая главу МИД ФРГ Анналену Бербок, обороны Кристине Ламбрехт.

Организаторы решили провести конференцию, несмотря на распространение омикрона. Из-за пандемии, однако, пришлось в этом году сократить число участников с более 2 тыс. до примерно 600. Каждому придется ежедневно сдавать ПЦР-тест, все должны быть привиты. Сильно сокращено и число аккредитованных журналистов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, например, от информагентств будет допущено не более двух человек.

Тем не менее, как считает Ишингер, такие конференции предлагают возможность проведения на полях личных встреч и просто жизненно необходимы. "Никогда еще так много кризисов не обрушивались на мировую политику, как сейчас", - аргументировал Ишингер. "Поэтому, несмотря на сложные рамочные условия, мы придерживаемся плана снова дать возможность тем, кто несет ответственность в области политики безопасности, встретиться в очном формате", - сказал он.

О Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков. В прошлом году он прошел в онлайн-формате и длилась всего около 3 часов.

15 лет назад, в 2007 году, на форуме с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз, и неприемлемости однополярной модели в современной политике.