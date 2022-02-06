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Шольц заявил, что цель его визита в США - направить "сплоченный сигнал" союзников Москве

Канцлер ФРГ отметил, что "тесная координация с европейскими партнерами и с США очень важна"

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед поездкой в США указал на важность обмена мнениями по актуальным вопросам с ключевыми союзниками Германии.

"Тесная координация с европейскими партнерами и с США очень важна. Цель - направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России - с политической, экономической и геостратегической точек зрения", - утверждал глава правительства ФРГ в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"В этом все европейские союзники единодушны", - добавил Шольц. Он отправляется в Вашингтон в воскресенье, в понедельник проведет там переговоры с президентом США Джо Байденом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАГерманияРоссияШольц, Олаф
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