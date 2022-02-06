Лидер германского ХДС надеется, что США не будут вмешиваться в проект "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в европейские дела, в частности, в вопросы реализации проекта "Северный поток - 2". Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"США являются и останутся нашим самым важным союзником в мире, однако мы также рассчитываем, что они не будут вмешиваться в чисто европейский вопрос, такой как "Северный поток - 2", - отметил Мерц. При этом он уточнил, что "даже по этой теме нет единой европейской позиции". Такая ситуация, по мнению лидера ХДС, связана с политикой предшественника действующего федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца (Ангелой Меркель).

Что касается предстоящего визита Шольца в Вашингтон, Мерц подчеркнул, что он должен был произойти гораздо раньше. "Эта поездка запоздала. Она была необходима несколько недель назад", - констатировал политик. "Теперь поездка кажется визитом просителя, который больше не может выбраться из ситуации, которую он создал сам, и поэтому должен просить помощи у своего старшего брата в Вашингтоне", - подытожил председатель ХДС.

7 февраля в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии с президентом США Джо Байденом. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что "она будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и климатической политике". В распространенном ранее заявлении Белого дома говорилось, что в ходе переговоров "лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины". Как указывалось в сообщении, стороны также затронут борьбу с пандемией, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

Для введения газопровода в эксплуатацию компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского голубого топлива. Глава государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.