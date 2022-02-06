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В ЛНР сообщили, что киевские силовики размещают технику в населенных пунктах Донбасса

Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики в очередной раз создавали помехи для работы беспилотников ОБСЕ в регионе

ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Украинские военные продолжают размещать бронетехнику и препятствовать работе беспилотников миссии ОБСЕ в нарушение договоренностей о дополнительных мерах по соблюдению перемирия. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"В зоне ответственности 57-й бригады зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово", - приводит сообщение оборонного ведомства республики агентство Луганскинформцентр.

Также Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики в очередной раз создавали помехи для работы беспилотников ОБСЕ в регионе. "В районах населенных пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники", - отмечается в сообщении.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило в воскресенье, что за прошедшие сутки нарушения перемирия со стороны ВСУ не было зафиксировано. Таким образом, уже девятые сутки подряд в зоне ответственности сил ЛНР не было обстрелов со стороны киевских силовиков.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности для контроля за соблюдением перемирия. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

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