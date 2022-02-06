В Бундестаге призвали власти ФРГ подготовиться к возможному выводу военных из Мали

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Властям Германии следует подготовить план вывода частей Бундесвера (вооруженных сил) из Мали на случай обострения ситуации в африканской стране. Об этом председатель комитета по обороне Бундестага (парламента ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

"Мы точно не будем любой ценой оставаться в Мали. Конечно, будет неблагоразумно в спешке покидать страну", - сказала парламентарий.

"В связи с этим нам уже сейчас нужна стратегия на случай, если мы придем к выводу, что не хотим держать наших солдат в стране", - пояснила Штрак-Циммерман.

Германские военнослужащие задействованы в двух миссиях в Мали. Первая - инструкторская EUTM, вторая - Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Численность германских военных, участвующих в EUTM, составляет около 330 человек. В операции МИНУСМА задействованы порядка 1,1 тыс. солдат Бундесвера. Решение о продлении участия контингента ФРГ в Мали должно быть принято Бундестагом в мае.

Ситуация в Мали

В последние недели существенно обострились отношения Мали с рядом европейских стран, в первую очередь с Францией. 31 января французскому послу было предложено покинуть африканское государство. По данным газеты Journal du Mali, напряженность в отношениях возникла после критики Парижа в адрес военных властей Мали, которые отказались проводить президентские выборы в намеченные сроки.

Мали с лета позапрошлого года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится сейчас под жесткими санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.