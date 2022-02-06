Беннет назвал Иран основной угрозой для Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Иран и его ядерная программа представляют собой самую большую угрозу для Израиля, который вне зависимости от итога переговоров в Вене оставит за собой свободу действий. С таким заявлением премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет выступил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина страны.

"Самую большую угрозу Государству Израиль представляет Иран. Иранская ядерная программа находится в зоне ответственности правительства [Израиля], которое, конечно же, наблюдает за ходом переговоров в Вене [по иранской ядерной программе]. Израиль сохранит свободу действий в любом случае, с соглашением или без него", - приводит слова Беннета его канцелярия.