Земан сожалеет, что самочувствие не позволило ему поехать на открытие Олимпиады в Китае

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан сожалеет, что из-за состояния здоровья не поехал на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

"Наверное, да [я бы поехал], если бы мне позволяло состояние здоровья, - отметил Земан. - Бойкот, о котором сейчас говорят, практически нулевой. Полностью бойкотируют [Олимпиаду] только Литва и еще одна маленькая страна, название которой сейчас не могу вспомнить".

Президент Чехии проинформировал, что состояние его здоровья улучшается практически каждый день. Он с помощью охранников встает с инвалидной коляски и совершает небольшие прогулки.

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Позицию США поддержали Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды и Дания.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.