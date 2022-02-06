В Жамбылской области Казахстана отменяют высокий уровень террористической опасности

НУР-СУЛТАН, 6 февраля. /ТАСС/. Действие высокого оранжевого уровня террористической опасности с понедельника прекратится в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона.

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"Жамбылский областной антитеррористический штаб сообщает об отмене высокого оранжевого уровня террористической опасности с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) на территории области", - говорится в сообщении.

С понедельника высокий оранжевый уровень террористической опасности также прекратит свое действие в Алма-Ате.