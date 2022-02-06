Лукашенко: вмешательство Польши в дела Белоруссии могло привести к Третьей мировой войне

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Попытка Польши повлиять на президентские выборы 2020 года в Белоруссии могла привести к вторжению войск НАТО и началу Третьей мировой войны. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", фрагменты которого показаны в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Был план до президентских выборов, я об этом тоже говорил, надо было хотя бы на день, на сутки войти или в дом правительства, сесть за стол, а лучше - сюда, во Дворец независимости", - сказал Лукашенко.

"Пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война, почему?" - продолжал президент, ответив утвердительно на просьбу уточнить, имел ли он в виду опасность новой мировой войны.

В Белоруссии в августе прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская. Она не признала результатов голосования и выехала в Литву. Постепенно вокруг нее сформировалась группировка оппозиционеров, устремившихся вслед за своим лидером в Литву.