Президент Чехии сообщил о желании посетить Израиль и Китай до завершения срока полномочий

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан хотел бы посетить Израиль и Китай перед завершением второго срока своих полномочий в марте 2023 года. Об этом глава государства сообщил в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

"Я прежде всего хотел бы [поехать] попрощаться [до истечения срока президентских полномочий] в Израиль и Китай, - отметил Земан. - Израиль - это страна моего сердца. В Китай [я хотел бы поехать], потому что это сейчас самая значимая мировая держава".

По словам Земана, его с председателем КНР Си Цзиньпином связывают дружеские отношения. Президент считает, что его поездка в Китай поддержала бы чешских экспортеров.

Земан уточнил, что сможет воплотить эти планы в жизнь только с разрешения лечащих врачей, которые пока запрещают ему летать. Президент Чехии проинформировал, что состояние его здоровья постепенно улучшается. Он с помощью охранников встает с инвалидной коляски и совершает небольшие прогулки.

Активная дипломатия и права человека

Отвечая на вопрос об отношении к проблеме соблюдения прав человека в КНР, Земан подчеркнул, что он выступает за активную дипломатию, которая нацелена на достижение конкретных результатов и улучшение ситуации в данной области. "С одной стороны, говорят, и это, возможно, правда, что в Китае притесняют уйгуров. Китайцы, со своей стороны, говорят, что уйгуры являются радикальными мусульманами, которые как будто бы организовали несколько восстаний, во время которых старались убивать своих оппонентов топорами, что является интересной подробностью", - сказал Земан, согласившись с мнением о сложности данного вопроса.

За обязательную вакцинацию

Президент также раскритиковал недавнее решение чешского правительства об отмене планов введения обязательной вакцинации населения республики от коронавируса. Такое решение, по мнению Земана, является ошибочным, так как существует угроза появления новых штаммов вируса, от которых жителей могут защитить только прививки. Он сослался на опыт Австрии и других государств, где обязательная вакцинация становится медицинской нормой.