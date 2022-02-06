Верховный суд Ирака отстранил экс-главу МИД Зибари от участия в президентских выборах

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральный Верховный суд Ирака принял решение о прекращении процедуры выдвижения бывшего министра финансов и главы МИД страны Хошияра Зибари на должность президента из-за проблем с репутацией, что, по мнению инстанции, противоречит конституции республики. Об этом сообщило в воскресенье иракское информационное агентство.

"Суд находит антиконституционным решение об участии Хошияра Махмуда Мухаммеда Зибари в предстоящем [7 февраля] голосовании по выбору президента республики. <...> Суд обнаружил в выдвижении кандидата прямое противоречие и нарушение прописанных в конституции 2005 года условий о наличии [у президента] хорошей репутации и честности [статья 65]. <...> В частности, Совет представителей [парламент] 21 сентября 2016 года выносил вотум недоверия Зибари в связи с подозрениями в коррупции", - подчеркивается в постановлении.

7 февраля в иракском парламенте запланировано заседание по избранию нового президента республики. На президентское кресло с учетом исключения Зибари теперь будут претендовать 24 человека, включая занимающего сейчас эту должность Бархама Салеха.

Согласно конституции арабской республики, президента страны избирает парламент большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа. Президент, который, согласно основному закону, должен быть не моложе 40 лет, занимает свою должность четыре года и может быть переизбран не более чем еще на один срок. Кандидат должен иметь хорошую репутацию, обладать политическим опытом, славиться своей честностью, непорочностью, справедливостью и верностью родине.

С 2005 по 2014 год Зибари возглавлял иракское внешнеполитическое ведомство, а затем был назначен министром финансов. В сентябре 2016 года парламент страны отстранил политика от занимаемой должности в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции и участии в финансовых махинациях.