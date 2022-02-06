Спецпредставитель США по КНДР встретится с коллегами из Японии и Южной Кореи на Гавайях

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в ходе рабочей поездки в Гонолулу (штат Гавайи), которая состоится с 10 по 15 февраля, проведет трехстороннюю встречу с коллегами из Японии и Южной Кореи. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

"Спецпредставитель Сон Ким проведет встречу с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, чтобы обсудить широкий спектр вопросов, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова, важность трехстороннего сотрудничества и немедленного решения проблемы похищений [японских граждан спецслужбами КНДР]", - говорится в сообщении.

12 февраля Гонолулу посетит госсекретарь США Энтони Блинкен, у него запланирована трехсторонняя встреча с главами внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи. Сон Ким, Такэхиро Фунакоси, Но Гю Док также примут в ней участие, уточнили в Госдепартаменте.

По данным южнокорейских военных, КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. Этот запуск стал для КНДР седьмым с начала года.