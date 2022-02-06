ДНР и ЛНР заявили, что Украина направляет призывников и резервистов в Донбасс

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Оборонные ведомства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили в воскресенье, что власти Украины направляют в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников.

"Несмотря на заявления военно-политического руководства Украины о том, что украинские призывники не будут выполнять задачи в Донбассе, отмечено прибытие в зону ответственности 25 воздушно-десантной бригады сорока украинских военнослужащих по призыву", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.

"По предварительным данным, прибывшие призывники прикомандированы в тыловые подразделения обеспечения и охраны, где ранее привлекались военнослужащие по контракту", - заявляет оборонное ведомство ДНР. Таким образом киевское командование планирует высвободить значительную часть людских ресурсов, задействованных в обеспечении и охране складов, командных пунктов, площадок с военной техникой и других тыловых объектов, говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) тренируют резервистов для дальнейшей их отправки в зону проведения силовой операции в Донбассе, заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Согласно разведданным сил ЛНР, из-за крайне низкой укомплектованности 30-й бригады ВСУ, не позволяющей выполнять задачи по предназначению, "командование соединения вынуждено воспользоваться помощью общевойскового резерва", сообщил представитель Народной милиции ЛНР. "Под руководством офицеров управления бригады проводятся активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения", - сказал Филипоненко.

На Украине 1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны (СТО) стали отдельным родом войск ВСУ. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля 2022 года. Предполагается, что в СТО будут входить как военнослужащие, так и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях. Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. Украинские власти заявляют, что создание Сил территориальной обороны необходимо для защиты от якобы грозящей стране "российской агрессии".

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко 26 января сообщал, что ВСУ ведут подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, тщательно скрывая стягивание сил. При этом начальник управления Народной милиции заявлял, что ВСУ в настоящее время не готовы к наступлению по всей линии соприкосновения.