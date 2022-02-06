Салливан заявил, что США готовятся ответить в случае асимметричных контрмер РФ на санкции

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Вашингтон готовится ответить, если РФ примет асимметричные контрмеры из-за санкций США и их союзников, которые могут быть введены в случае российского вторжения на Украину. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье телеканалу NBC.

"Нам действительно нужно подготовиться к тому, что Россия решит ответить США и нашим европейским союзникам рядом асимметричных способов. Одним из них, конечно, является попытка использования [поставок] газа в качестве оружия против наших европейских партнеров", - утверждал он. Салливан при этом отметил, что американский президент Джо Байден "поручил своей команде найти [варианты] поставок сжиженного природного газа" в Европу из других регионов мира, "чтобы компенсировать дефицит, который может возникнуть, если Россия предпочтет использовать газ как политическое оружие".

"Так что мы готовимся не только к нашему первоначальному ответу", - подчеркнул Салливан.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.