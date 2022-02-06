В офисе президента Украины заявили, что полностью контролируют ситуацию на границе с РФ

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Украинские власти контролируют ситуацию на границе с Россией. Об этом заявил в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Украина и все наши партнеры готовится к любым возможным сценариям. Ситуация полностью контролируется. Так или иначе, мы не снижаем активность дипломатической работы, чтобы обеспечить постоянную и полноценную деэскалацию", - сказал он в комментарии агентству Укринформ. Подоляк также утверждает, что концентрация российских войск у границ Украины сохраняется.

При этом советник главы офиса украинского лидера призвал СМИ быть более взвешенными в оценке ситуации на границе. "Новые сообщения в ряде СМИ о том, что боеготовых российских войск вблизи границ Украины не менее 100 тысяч, и что стягивание войск только продолжается, доказывают, что предыдущие алармистские сообщения о начале новой эскалации против Украины в конце декабря или в первой половине января были немного ложными, - подчеркнул он. - Это доказывает правильность наших призывов к представителям медиа быть взвешенными и избегать алармистской тональности".

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.