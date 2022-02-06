В США заявили, что власти страны готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов предпринимают шаги для подготовки к кризису, обусловленному возможным наплывом беженцев из Украины в другие страны. Об этом заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил в воскресенье в эфире телекомпании CBS.

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками в Европе, чтобы гарантировать, что мы будем в состоянии помочь удовлетворить их потребности в энергоресурсах. <...> Мы также предпринимаем шаги, чтобы подготовиться к потенциальному кризису с беженцами", - сказал он.

"Но ключевой выбор за президентом [России Владимиром] Путиным. Он может выбрать путь дипломатии с США и НАТО или же принять последствия вторжения, которые будут включать серьезные экономические последствия [для РФ]", - добавил Адейемо.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.