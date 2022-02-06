В зоне безопасности приднестровского конфликта погиб молдавский миротворец

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Молдавский миротворец погиб в зоне безопасности приднестровского конфликта, сообщило министерство обороны республики. По данным ведомства, предположительной причиной трагедии стало самоубийство.

"Погиб военнослужащий молдавского контингента миротворцев. По предварительной информации, речь идет о случае суицида. Полиция находится на месте, чтобы установить все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице молдавского комиссариата полиции в Facebook. В нем отмечено, что погибший - контрактник, который проходил службу в миротворческом контингенте с 2020 года. Трагедия произошла на миротворческом посту в селе Гура-Быкулуй, во время исполнения им служебных обязанностей.

Совместные миротворческие силы России, Молдавии и Приднестровья были введены в зону безопасности на Днестре после того, как в Москве 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Тирасполя было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. В настоящее время они поддерживают мир вместе с группой военных наблюдателей от Украины. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС.