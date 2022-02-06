В Белоруссии заявили, что в ходе референдума не допустят провокаций в отношении избиркомов

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии не допустят провокаций в отношении председателей избирательных комиссий, которые наблюдались во время президентских выборов в 2020 году. Об этом заявил в воскресенье глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.

"Особенно председателям участковых комиссий я хочу сказать: уважаемые коллеги, не беспокойтесь <…>. Безопасность, в том числе и ваша личная безопасность, нами будет обеспечена в полном объеме. Мы уже работаем, даже малейшие какие-то провокации в ваш адрес будут быстро и оперативно пресекаться", - сказал Кубраков.

По его словам, ситуация в стране под контролем, тех провокаций, которые были в отношении председателей участковых избирательных комиссий, а также членов комиссий в период президентских выборов в 2020 году, не будет допущено. "Мы сделали выводы при обеспечении охраны общественного порядка не только на избирательных участках, но и в целом в городах и сельской местности нашей республики с учетом тех вопросов, которые были в 2020 году", - сказал министр.

В соответствии с указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.