Премьер Израиля обсудил с Байденом РФ, Украину и ядерную программу Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил в воскресенье вечером по телефону с президентом США Джо Байденом ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, региональные вызовы и ядерную программу Ирана. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Сегодня вечером (воскресенье, 6 февраля 2022 года) состоялась беседа премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили региональные вызовы, особенно нарастающую иранскую агрессию, а также шаги по блокированию иранской ядерной программы. Кроме того, они обсудили ситуацию в отношениях между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что премьер поздравил президента с ликвидацией главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши и отметил, что "мир стал более безопасным благодаря смелой операции американских сил". Беннет "поблагодарил Байдена за его неизменную поддержку Израиля, а также поддержку всей его администрации", отдельно отметив помощь со стороны США, связанную с израильской системой ПВО "Железный купол", указывается в сообщении.

Глава кабинета министров пригласил президента посетить Израиль с визитом, добавили в канцелярии, отметив, что "лидеры договорились поддерживать регулярные контакты".