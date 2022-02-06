Глава МИД Франции сообщил, что перед поездкой в Москву поговорил с госсекретарем США

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил в воскресенье, что перед поездкой в Москву и Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Швеции Анн Линде и главой внешнеполитического ведомства Финляндии Пеккой Хаависто.

"Перед моей поездкой вместе с президентом Эмманюэлем Макроном в Москву и Киев провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также с моими коллегами из Швеции - Анн Линде - и Финляндии - Пеккой Хаависто. Единство, твердость, деэскалация", - написал в Twitter Ле Дриан.

Как ранее сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, визиты Макрона 7 февраля в Москву, а затем 8 февраля в Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, за последние недели между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Макроном состоялось три телефонных разговора, посвященных данной теме: 28 и 31 января, а также 3 февраля.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.