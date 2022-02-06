Власти Белоруссии не планируют открывать участки для голосования на референдуме за рубежом

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Белоруссии считают нецелесообразным открывать участки для голосования на конституционном референдуме за рубежом. Об этом сказал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Это связано с рядом причин. Где-то треть наших диппредставительств не открывают участки потому, что количество людей, которые могут голосовать на этом участке, меньше 20 человек. А избирательным кодексом предусмотрено: участок формируется, если есть не менее 20 человек и не более 3 тыс. человек", - отметил Карпенко. По его словам, на президентских выборах в 2020 году за рубежом голосовало всего 0,3% от общего числа избирателей.

"Кроме этого, есть вопросы безопасности, включая санэпидбезопасность. То есть в каждой конкретной стране есть какие-то ограничительные меры", - отметил глава ЦИК. Также он указал на то, что в ряде стран у Белоруссии ограниченный контингент дипломатических работников. "Вы знаете, что сегодня введен ряд ограничений, санкций, и, конечно, прошла оптимизация сотрудников, которые там работают. Это тоже не позволяет полноценно организовать работу участков", - сказал Карпенко.

В соответствии с указом президента Белоруссии конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля. В Белоруссии образовано более 5 тыс. участков для голосования.