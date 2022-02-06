Крупнейший суннитский блок в парламенте Ирака отказался участвовать в выборах президента

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в иракском Совете представителей (парламенте) суннитская коалиция "Ас-Сияда" ("Суверенитет") отказалась от участия в предстоящих 7 февраля выборах нового президента республики. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в Twitter на странице этого политического объединения.

"Мы приняли решение не участвовать в заседании Совета представителей Ирака, которое состоится завтра. Мы будем поддерживать постоянные контакты со всеми национальными силами для того, чтобы прийти к решению, которое позволит нашей стране избежать более серьезных кризисов", - подчеркивается в тексте.

Коалиция "Ас-Сияда" была сформирована в конце прошлого месяца путем объединения крупнейших суннитских сил в парламенте нового созыва - альянса "Такаддум" (37 депутатских кресел) под руководством Мухаммеда аль-Халбуси, переизбранного 9 января спикером законодательного органа, и альянса "Азм" (14 мандатов) во главе с бизнесменом Хамисом аль-Ханджаром.

В субботу победивший на состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборах шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра (73 места в законодательном органе) также заявил об отказе от участия в предстоящем 7 февраля голосовании. Кроме того, его члены объявили о приостановке переговоров с другими политическими силами относительно формирования нового правительства страны.

Ряд иракских экспертов считает, что решение блока ас-Садра было вызвано давлением со стороны Демократической партии Курдистана (32 депутатских кресла), с которой у него достигнута договоренность о создании фракции "национального большинства" и которая настаивает на избрании в качестве президента бывшего министра финансов и экс-главы МИД Хошияра Зибари.

Между тем в воскресенье Федеральный верховный суд Ирака отстранил Зибари от участия в выборах из-за проблем с репутацией: в 2016 году он был смещен парламентом с должности руководителя Минфина из-за подозрения в коррупции.

Президентские выборы

7 февраля в иракском Совете представителей запланировано заседание, на котором предстоит избрать нового главу государства. На высший пост с учетом исключения Зибари претендуют 24 человека, включая занимающего сейчас эту должность Бархама Салеха.

Согласно конституции арабской республики, президента избирает парламент большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа.

Глава государства, который, согласно основному закону, не должен быть моложе 40 лет, занимает свой пост четыре года и может быть переизбран не более чем еще на один срок. Кандидат обязан иметь хорошую репутацию, обладать политическим опытом, отличаться честностью и верностью родине.

Крупнейшая фракция парламента получит от нового президента мандат на определение состава правительства.