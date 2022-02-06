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Кризис на Украине

В Чехии заявили, что не планируют направлять солдат на Украину

В МИД республики сообщили, что поддержку Прагой киевских властей должен продемонстрировать запланированный на 7 февраля визит министра иностранных дел Чехии Яна Липавского на Украину

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Чехия в данный момент не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявила в воскресенье журналистам пресс-секретарь МИД республики Ленка До.

"Ныне [чешское правительство] не собирается направлять солдат на защиту Украины", - отметила она. Республика принимает участие только в учениях НАТО, которые проходят в странах "восточного крыла" блока.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил о том, что он против направления натовских военнослужащих на Украину, а также чешских солдат в Словакию, как предлагают в Североатлантическом альянсе. Между тем, как отметила Ленка До, взгляды главы государства и правительства страны на ситуацию вокруг Украины уже длительное время расходятся.

Высказывания Земана, как сказала представитель МИД, не нанесут ущерб чешско-украинским отношениям. Поддержку Прагой киевских властей должен продемонстрировать запланированный на понедельник визит министра иностранных дел республики Яна Липавского на Украину, отметила Ленка До.

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