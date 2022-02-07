Байден заявил Беннету о своем намерении посетить Израиль позднее в этом году

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье в телефонном разговоре заявил израильскому премьеру Нафтали Беннету о своем намерении посетить Израиль с визитом позднее в этом году. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома.

"Президент поблагодарил премьер-министра за его приглашение посетить Израиль и сказал, что с нетерпением ждет визита позднее в этом году. Они договорились, что их команды продолжат тесные консультации", - сказано в сообщении.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности и "другие вызовы в Ближневосточном регионе", включая "угрозу со стороны Ирана". "Президент [США] подчеркнул свою приверженность укреплению стабильности и партнерства на Ближнем Востоке, примером чему служат "Авраамовы соглашения", - отмечается в сообщении.

Одной из тем беседы стала проведенная ВС США в Сирии операция по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Американский президент также заявил о "своей непоколебимой поддержке безопасности и свободы действий Израиля, заострив внимание на полной поддержке администрацией [США] пополнения израильской системы [ПВО] "Железный купол".

Помимо этого, Байден и Беннет обсудили ситуацию вокруг Украины.