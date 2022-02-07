Премьер Литвы обсудит в Лондоне вопросы безопасности на восточном фланге НАТО

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните в понедельник отбывает в Великобританию с визитом, в ходе которого обсудит вопросы безопасности на восточном фланге НАТО и двусторонние отношения Вильнюса и Лондона, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Во время встреч с премьер-министром [Великобритании] Борисом Джонсоном и министром обороны Беном Уоллесом намечено прежде всего уделить внимание вопросам безопасности в Европе, скоплению российских войск у границ с Украиной и в Белоруссии", - говорится в сообщении.

В центре переговоров, согласно пресс-службе, будут также находиться вопросы дипломатических усилий по деэскалации обстановки, укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, помощи Украине и санкций в отношении России и Белоруссии. Характер этих санкций и возможные основания для их объявления не уточняются.

Кроме того, премьер-министры двух стран намерены обсудить перспективы углубления торгово-экономических связей. "Подчеркивается необходимость укрепления партнерства Литвы и Великобритании на всех уровнях", - сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Визит Шимоните продлится до 8 февраля.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.