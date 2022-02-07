Постпред КНР при ООН указал на "позорный список" нарушений США прав человека

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно обратить внимание на позорный список нарушений прав человека в мире со стороны США. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюня.

"Посол заявил, что неоднократная ложь США о "геноциде" в Синьцзяне опровергнута фактами. Люди всех этнических групп живут в Китае мирной и счастливой жизнью. В олимпийской сборной Китая 20 атлетов из девяти групп этнических меньшинств, включая уйгуров и тибетцев", - отметили в китайской дипломатической миссии.

"Посол подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Урегулирование этого вопроса - внутреннее дело Китая, которое не допускает вмешательства США и других внешних сил. Будущее Тайваня связано с национальным воссоединением, а не с гарантиями безопасности США", - подчеркивается в заявлении.

Постпред КНР указал на "позорный список нарушений Соединенными Штатами прав человека, который заслуживает пристального внимания и серьезной ответственности со стороны мирового сообщества". "Неизбирательные убийства гражданских лиц, включая женщин и детей, американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями", - отметил Чжан Цзюнь.

"Систематические этнические чистки и убийства коренного населения на протяжении американской истории являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности", - также заявил постпред КНР.