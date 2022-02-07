{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Армия Израиля сообщила о переносе на неопределенный срок совместных с США учений по ПРО

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля в понедельник сообщила о переносе на неопределенный срок запланированных на март 2022 года совместных с США масштабных учений по противоракетной обороне Juniper Cobra "по ряду соображений". Соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"Совместные международные учения Juniper Cobra, которые должны были состояться при участии ВС Израиля и США в марте, были отложены по ряду соображений и будут проведены позднее, о чем будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении.

Теги
СШАИзраиль
Кризис на Украине
Разведка ДНР фиксирует прибытие в Донбасс боевиков и создание штурмовых групп
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что штурмовые группы рассчитаны на ведение боевых действий в городских условиях
Разведка ДНР фиксирует прибытие в Донбасс боевиков и создание штурмовых групп
Читать полностью