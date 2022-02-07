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В горсовете Кривого Рога на Украине проходят обыски из-за потери госбюджетом $25 млн

По данным следствия, между городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи Госбюро расследований (ГБР) в понедельник проводят обыски в Криворожском горсовете в рамках дела о потере госбюджетом почти 700 млн гривен (около $25 млн). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен", - сказано в сообщении.

По данным следствия, по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Отмечается, что "из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю". Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн гривен.

"Следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию. Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР", - отмечается в сообщении.

Претензии правоохранительных органов к местной власти Кривого Рога появились после того, как в декабре 2020 года кандидат от президентской партии "Слуга народа" на родине Владимира Зеленского проиграл выборы кандидату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Константину Павлову, которого поддержал бывший мэр Юрий Вилкул. Вскоре после выборов против мэрии возбудили целый ряд уголовных дел. В августе прошлого года при очень странных обстоятельствах погиб мэр города Константин Павлов. Официальная версия - самоубийство, но соратники и близкие в нее не верят.

После смерти Павлова и.о. мэра города избран Юрий Вилкул, возглавлявший мэрию в 2010-2020 годах. Внеочередные выборы на пост мэра Кривого Рога запланированы на весну 2022 года.

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