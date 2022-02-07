Байден и Шольц на встрече в Вашингтоне обсудят Украину и возможные санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник на встрече в Белом доме обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и возможные санкции в отношении РФ в случае российского "вторжения".

Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга рассказала журналистам на специальном брифинге, посвященном предстоящим переговорам.

"У лидеров очень насыщенная повестка для обсуждения на завтра. Мы ожидаем, что они будут много говорить о ситуации на Украине и о России. Скорее всего, они обсудят общую обеспокоенность касательно наращивания присутствия российских ВС на границе с Украиной, а также их общую приверженность как текущим дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы подтолкнуть РФ к деэскалации, так и прилагаемые усилия по обеспечению сдерживания дальнейшей российской агрессии. В связи с этим они обсудят наши текущие усилия по подготовке мощного пакета санкций, которые повлекут за собой серьезные издержки [для Москвы] в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину", - сказала она.

"В дополнение к этому я ожидаю, что лидеры захотят обсудить их поддержку Западных Балкан - этот регион в Европе является приоритетным и для США, и для Германии, - а также то, как мы можем продолжать способствовать стабильности в регионе и продолжать добиваться прогресса в вопросе дальнейшей европейской интеграции Западных Балкан", - добавила представитель администрации. По ее словам, помимо этого, президент США и канцлер ФРГ также обсудят вопросы, связанные с Китаем.

Одной из тем встречи станет председательство Германии в Группе семи (G7) в этом году. "Многие из вопросов, которые составляют повестку дня [председательства] Германии в G7, также являются приоритетами администрации Байдена, включая важность непрерывного сотрудничества в целях прекращения пандемии, реагирование на угрозу изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности, основанным на наших общих демократических ценностях", - пояснила чиновница.

Она отметила, что "Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать канцлера Шольца во время его первого визита в Вашингтон и Белый дом". "Он (Байден - прим. ТАСС) видит в этом хорошую возможность подтвердить, что связи между США и Германией глубоки и прочны. Германия - один из наших самых близких и надежных союзников в Европе. <...> Тот факт, что он (Шольц - прим. ТАСС) приезжает сюда почти через два месяца после вступления в должность [канцлера], свидетельствует о неизменном значении, которое США придают нашим двусторонним отношениям с Германией, а также о важности этих отношений между двумя лидерами", - подчеркнула представитель вашингтонской администрации.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что 15 февраля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с Шольцем. Российский лидер обсудит с канцлером ФРГ ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности для РФ.

Ситуация вокруг Украины

Вашингтон уверен, что Берлин разделяет поддержку Соединенными Штатами Киева, а также обеспокоенность США касательно "российской агрессии" в отношении Украины. Об этом заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Наши страны едины в плане осознания риска дальнейшей российской агрессии в отношении Украины, мы уже давно делимся разведывательными данными с Германией и другими нашими союзниками. Я абсолютно уверена, что Германия разделяет наши опасения касательно российской агрессии, разделяет нашу поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - сказала она.

"Я думаю, что есть абсолютное согласие относительно того, что в случае дальнейшей российской агрессии необходимо сделать ряд действий в плане развертывания дополнительных сил на восточном фланге [НАТО], введения большого пакета экономических санкций. <...> Я полагаю, <...> есть высокая степень согласия касательно необходимости иметь возможность ответить дипломатически или же посредством санкций и сдерживания, в зависимости от того, какой путь выберет [президент РФ Владимир] Путин", - добавила представитель администрации. Коснувшись темы предоставления Германией Киеву оружия и помощи в сфере обеспечения безопасности, она обратила внимание на то, что "ФРГ является вторым после США крупнейшим донором для Украины и Европы". Кроме того, продолжила чиновница, Берлин поддержал переброску Соединенными Штатами около тысячи американских военных из Германии в Румынию для усиления восточного фланга НАТО.

Представитель администрации также подчеркнула, что США взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с Германией в вопросе разработки пакета санкций в отношении Москвы на случай "вторжения" РФ на Украину. При этом она отказалась ответить на вопрос о том, как Германия относится к возможности отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в рамках мер в случае эскалации вокруг Украины. "Что касается позиции Германии по поводу SWIFT, я не хочу описывать мнение их правительства, вам лучше обратиться к ним за их позицией <...>. Но, безусловно, мы очень тесно координировали свои действия с Германией <...> касательно оперативного и серьезного пакета санкций, которые США и ЕС введут в случае вторжения РФ на Украину", - подчеркнула она. Однако, по словам чиновницы, и Берлин, и Вашингтон привержены дипломатическому урегулированию.

Берлин выступает против предоставления Киеву оружия, но в то же время ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина "ясных сигналов" в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". В пятницу газета "Зюддойче цайтунг" сообщила, что посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту со списком вооружений, которые бы хотел получить Киев.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.